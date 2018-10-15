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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:26

Kazdıkları çukurda yakalandılar

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde define aramak için kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.Olay, Demirboğa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı...

Kazdıkları çukurda yakalandılar
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde define aramak için kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.

Olay, Demirboğa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alandan ses geldiğini fark etti. Sese doğru ilerleyen ekipler, 4 kişinin kazma, hilti ve küreklerle kazı yaptığını fark etti. Ekipleri gören A.B., A.T., B.K. ve M.G. neye uğradılarını şaşırdı. Jeneratör, kazma, hilti ve küreğe el konulurken, 4 kişi gözaltına alındı. B.K. ve M.G.’nin daha evvel de aynı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
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