Kırklareli’nde, define aramak için kaçak kazı gerçekleştiren 4 kişi kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.Kırklareli’nin Vize ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.D, E.Ç, F.K. ve M.A.S. isimli şahısları kaçak kazı yaparken kazdıkları çukurda ellerinde kazma ve küreklerle yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kırklareli’nde, define aramak için kaçak kazı gerçekleştiren 4 kişi kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.