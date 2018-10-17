Kazdıkları çukurda yakalandılar

Kırklareli’nin Vize ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.D, E.Ç, F.K. ve M.A.S. isimli şahısları kaçak kazı yaparken kazdıkları çukurda ellerinde kazma ve küreklerle yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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