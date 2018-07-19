Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan "Kedicikler" Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne getirildi. Kedicikler, cezaevine girdikleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı.Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 168 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında yer alan ve kamuoyunda "Kedicikler" olarak bilinen kadınlardan bir kısmı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne getirildi. Kedicikler, cezaevine girdikleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı.
"Kedicikler" Silivri Cezaevine getirildi
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan "Kedicikler" Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne getirildi. Kedicikler, cezaevine girdikleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el salladı.