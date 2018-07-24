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24 Temmuz 2018 Salı 12:00

Kedisini yangından çuvala sararak kurtardı

Bahçelievler’de apartmanda çıkan çatı yangınında bir vatandaş kedisini yangından çuvala sararak kurtardı.

Kedisini yangından çuvala sararak kurtardı
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Bahçelievler’de apartmanda çıkan çatı yangınında bir vatandaş kedisini yangından çuvala sararak kurtardı.

Yangın, Talatpaşa Caddesi’nde bulunan 4 katlı binada iddiaya göre çatı izolasyonu yapıldığı esnada çıktı. Dumanların çıkmasıyla birlikte vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yağmurun da etkisi ile kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bu sırada apartman sakinlerinin bir kısmı kendi imkanları ile dışarıya çıkarken, yanlarında evcil hayvanlarını da çıkardı. Yangından kedisini kurtaran bir vatandaş ise “Ne yapalım sorumsuzlukları bunlar çekecek değil” dedi.

Yangın kısa sürede söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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