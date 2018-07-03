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03 Temmuz 2018 Salı 10:45

Kendisine doğru gelen aracı görünce büyük korku yaşadı

Samsun’da şehir polis kameralarına yansıyan trafik kazaları görenlere şaşkına çevirdi.Samsun’da bu yıl geçtiğimiz aylarda meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne...

Kendisine doğru gelen aracı görünce büyük korku yaşadı
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Samsun’da şehir polis kameralarına yansıyan trafik kazaları görenlere şaşkına çevirdi.

Samsun’da bu yıl geçtiğimiz aylarda meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kent Güvenlik Yönetimi Sistemindeki kameraları, kazaları anbean kaydetti. Genelde hız kuralları ve ışık ihlalleri gibi hatalardan meydana gelen kazalar, vatandaşları da adeta şaşkına çevirdi.

Geçen aylarda Atakum ilçesine bağlı Atakent mevkisinde meydana gelen bir kazada, hız sınırını aşan bir araç kontrolden çıkarak refüjden atlayıp karşı şeride geçiyor. O an yolun karşısına geçmekte olan bir vatandaş ise kendisine doğru gelen aracı fark ederek bir anlık hamle ile kendisini kenara atıyor. Vatandaşın korku ve şaşkınlık içerisinde aracı seyretmesi de kamera tarafından görüntülendi.

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Kılıçdede Kavşağı’nda ise yapılan ışık ihlali nedeniyle kaza meydana geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hız kuralları, trafik kuralları, ışık ihlali gibi kurallara uyulsaydı bu kazalar olmazdı” denildi.
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