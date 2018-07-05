Kendisini polis olarak tanıtan şahsa paralarını kaptırdılar

Eskişehir’de kendisini polis olarak tanıtan şahsa inanan çift, 4 bin euro ve 28 bin lirasını kaptırdı.

Eskişehir’de kendisini polis olarak tanıtan şahsa inanan çift, 4 bin euro ve 28 bin lirasını kaptırdı.

Sümer Mahallesi’nde ikamet eden N.B. (68) ve M.B. (66) kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya inandı. FETÖ soruşturması kapsamında çalışma yaptığını söyleyen dolandırıcı, suçluları yakalamak için yaşlı çiftten para istedi. Bunun üzerine bankadan para çelen yaşlı çift, şahısların yönlendirdikleri bir parka giderek bankın altına para dolu poşeti bıraktı. Poşetin içerisinde 4 bin euro ve 28 bin lira para bulunurken, yaşlı çift daha sonra dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi oldu.