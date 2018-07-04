Kenya’da otobüs kazası: 9 ölü, 20 yaralı

Kenya’nın başkenti Nairobi’nin güney doğusundaki Nairobi-Mombasa otoyolunda bir otobüs, Emali kasabası yakınlarında bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu alev aldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kazada 9 kişi hayatını kaybettiği, 20 kişinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

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