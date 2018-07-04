Kenya’nın başkenti Nairobi’de meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.Kenya’nın başkenti Nairobi’nin güney doğusundaki Nairobi-Mombasa otoyolunda bir otobüs, Emali kasabası yakınlarında bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu alev aldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kazada 9 kişi hayatını kaybettiği, 20 kişinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi.
Kenya’da otobüs kazası: 9 ölü, 20 yaralı
Kenya’nın başkenti Nairobi’de meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.