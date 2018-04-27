Kenya Savunma Kuvvetleri (KDF), Sabaki Nehri’nin neden olduğu sel baskınlarında binden fazla kişiyi kurtardı.Kenya Savunma Kuvvetleri’nin (KDF), Kenya’nın en uzun nehirlerinden biri olan Sabaki Nehri’nin sel baskınlarına yol açmasından sonra binden fazla insanı kurtardığı bildirildi. Güvenlik güçleri, tehlikeli bölgelerdeki halkın tahliye edildiğini bildirdi. KDF Sözcüsü David Obonyo yaptığı açıklamada, Kenya Hava Kuvvetleri’nin hızlı dağılım filosu ve Kenya Deniz Kuvvetleri’nden dalgıçların dün başlayan görevlerine devam edeceğini belirtti.
Kenya’da selden etkilenen binden fazla kişi kurtarıldı
Kenya Savunma Kuvvetleri (KDF), Sabaki Nehri’nin neden olduğu sel baskınlarında binden fazla kişiyi kurtardı.Kenya Savunma Kuvvetleri’nin (KDF), Kenya’nın en uzun nehirlerinden biri olan Sabaki Nehri’nin sel baskınlarına yol açmasından sonra...