27 Nisan 2018 Cuma 15:39

Kenya’da selden etkilenen binden fazla kişi kurtarıldı

Kenya Savunma Kuvvetleri (KDF), Sabaki Nehri’nin neden olduğu sel baskınlarında binden fazla kişiyi kurtardı.Kenya Savunma Kuvvetleri’nin (KDF), Kenya’nın en uzun nehirlerinden biri olan Sabaki Nehri’nin sel baskınlarına yol açmasından sonra...