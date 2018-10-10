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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:59

Kenya’daki otobüs faciasında ölü sayısı 50’ye yükseldi

Kenya’nın kuzeydoğusundaki Kericho’da meydana gelen otobüs kazasında ölü sayısı 50’ye yükselirken, 14 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Kenya'daki otobüs faciasında ölü sayısı 50'ye yükseldi
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Kenya’nın kuzeydoğusundaki Kericho’da meydana gelen otobüs kazasında ölü sayısı 50’ye yükselirken, 14 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Kenya’da yokuştan inerken kontrolden çıkan yolcu otobüsünün birkaç kez yuvarlandıktan sonra korkuluklara çarptığı ardından durabildiği kaydedildi. Yaşanan faciada ölü sayısı 50’ye yükselirken aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 14 kişi de hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada kurtarma çalışmaları sürüyor. Kericho polisi James Mugera, “Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından korkuyoruz. Enkazda sıkışıp kalmış insanlar olabilir" dedi.
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