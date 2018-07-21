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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:06

Kerbela’da patlama: 15 sivil yaralandı

Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.

Kerbela'da patlama: 15 sivil yaralandı
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Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.

Iraklı güvenlik kaynakları, Kerbela’ya bağlı Han el-Rab bölgesinde Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Ali el-Ekber grubuna ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılarının tamamının sivillerden oluştuğunu kaydedilirken, patlamaya aşırı sıcaklığın neden olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtildi. Depoda bulunan füzelerin patlaması ihtimali nedeniyle bölge abluka altına alınırken vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istendi.

Başkent Bağdat’ta bulunan el-Sadr bölgesinde geçtiğimiz ay Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama 18 kişi yaşamını yitirmişti. Başbakan Haydar İbadi, silah ve mühimmat depolarının kent dışına taşınmasını dair talimat çıkarmıştı.
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