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28 Nisan 2018 Cumartesi 20:18

Kereste deposu yangında kül oldu

Sivas’ta kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerini seferber etti. Yaklaşık 3.5 saat süren yangında kereste deposu kül oldu.

Kereste deposu yangında kül oldu
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Sivas’ta kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerini seferber etti. Yaklaşık 3.5 saat süren yangında kereste deposu kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.30 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde bulunan Toptancılar Sitesi’nde çıktı. Mesut Gökçe’ye ait kereste deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında dükkanındaki alevleri fark eden Gökçe durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardında olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri buldozerin de yardımıyla yaklaşık 400 ton kerestenin bulunduğu depodaki yangına müdahale etmeye başladı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı. Vatandaşlarında söndürme çalışmasına yardım ettiği yangında Sivas Emniyet İl Müdürlüğü’ne ait TOMA’da hazır bekletildi. Yangında depodan çıkan yoğun dumandan dolayı itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin 3.5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Küle dönen depoda yaklaşık 50 bin lira zarar olduğu belirtildi.

Depo sahibi Mesut Gökçe dumanı fark ederek depoya geldiğini ufak bir yangın olduğunu ama rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek daha sonra itfaiyeye haber verdiğini söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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