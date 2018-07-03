ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 18:14

Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kereste fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi....

Kereste fabrikasında korkutan yangın
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kereste fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı fabrikanın depo kısmında bulunan talaşlar bir anda tutuştu. Alevlerin yükseldiğini gören işçiler, panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan müdahale ile yangını kontrol altına alan ekipler, büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku