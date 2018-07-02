Kerkük’te 15’den fazla DEAŞ’lı öldürüldü

Irak’ta koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Kerkük’ün batısında terör örgütü DEAŞ’ın mevzilerini bombaladı. 15’ten fazla DEAŞ militanının öldürüldüğü öğrenildi.

Irak İçişleri Bakanlığı, ABD’nin önderlik ettiği koalisyon güçlerinin bugün Vadi Zeytün bölgesinde DEAŞ terör örgütüne ait mevzileri bombaladığını açıkladı. Bakanlık, düzenlenen operasyonda en az 15 DEAŞ militanının öldürüldüğünü ifade etti.

Kerkük kentinde 12 Mayıs’ta yapılan seçim sandıklarının muhafaza edildiği depoya dün bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı. Dün gerçekleştirilen saldırıyı henüz üstlenen olmasa da yetkililer, ülkede meydana gelen benzer olaylardan DEAŞ terör örgütünü sorumlu tutuyor.