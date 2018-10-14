Kerkük’te bomba yüklü araç patladı: 4’ü çocuk 6 yaralı

Irak’ın Kerkük şehrinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Irak’ın Kerkük şehrinin merkezinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 4’ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar ise tedavi için Kerkük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamanın etkisinden dolayı semtteki evler de büyük hasar gördü.

Görgü tanıkları silahlı iki kişinin bir arabayı mahalleye bıraktığını ve şahısların ayrılmasından yarım saat sonra aracın patladığını aktardı. Güvenlik güçleri ise yaptıkları açıklamada olayın faillerinin tutuklandığını açıkladı.

Kerkük şehrinde bir haftada ikinci kez patlama meydana geldi.