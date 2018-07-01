Kerkük’te seçim deposuna saldırı: 1 ölü

Irak’ın Kerkük kentinde seçim sandıklarının bulunduğu depoya bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Kerkük’ün Bağdat yolu üzerinde sabah saatlerinde seçim sandıklarının bulunduğu Ticaret Bakanlığına ait depoya füze fırlatıldı. Füze saldırısının ardından depo önünde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır 21 polis yaralandı.
Öte yandan, Kerkük’ün merkezindeki Sabriye Camii yakınlarında yere döşenen bir mayının patladığı, patlamada can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar meydana geldiği de belirtildi.Irak Yüksek Seçim Komiserliği, Salı günü Kerkük’teki seçim sandıklarındaki oyların elle sayılması kararını almıştı.