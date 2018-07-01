ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 09:44

Kerkük’te seçim deposuna saldırı: 1 ölü

Irak’ın Kerkük kentinde seçim sandıklarının bulunduğu depoya bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Kerkük'te seçim deposuna saldırı: 1 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Irak’ın Kerkük kentinde seçim sandıklarının bulunduğu depoya bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Kerkük’ün Bağdat yolu üzerinde sabah saatlerinde seçim sandıklarının bulunduğu Ticaret Bakanlığına ait depoya füze fırlatıldı. Füze saldırısının ardından depo önünde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır 21 polis yaralandı.

Öte yandan, Kerkük’ün merkezindeki Sabriye Camii yakınlarında yere döşenen bir mayının patladığı, patlamada can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar meydana geldiği de belirtildi.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, Salı günü Kerkük’teki seçim sandıklarındaki oyların elle sayılması kararını almıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku