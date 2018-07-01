Kerkük’te seçim deposuna saldırı: 1 ölü

Öte yandan, Kerkük’ün merkezindeki Sabriye Camii yakınlarında yere döşenen bir mayının patladığı, patlamada can kaybı yaşanmadığı, maddi hasar meydana geldiği de belirtildi.

Kerkük’ün Bağdat yolu üzerinde sabah saatlerinde seçim sandıklarının bulunduğu Ticaret Bakanlığına ait depoya füze fırlatıldı. Füze saldırısının ardından depo önünde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır 21 polis yaralandı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.