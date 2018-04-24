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24 Nisan 2018 Salı 18:38

Kestiği ağaç üzerine düştü

RİZE (İHA) – Rize’de ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam 112 personelince hastaneye kaldırıldı.

Kestiği ağaç üzerine düştü
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RİZE (İHA) – Rize’de ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam 112 personelince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Alçılı köyünde meydana geldi. Temel Beyaz’ın (74), ormanlık alanda ağaç kestiği ağaç üzerine düştü. Kafa travması ve ayağında kırıklar olan Beyaz, Arazi tipi 4x4 ambulans ile olay yerinden alınan ve yaklaşık 150 metre sedye üzerinde taşınarak araç yoluna taşındı. Taşınan hasta 112 acil servis ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alandan çıkarılıp, Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altında olan Beyaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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