Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altında olan Beyaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Alçılı köyünde meydana geldi. Temel Beyaz’ın (74), ormanlık alanda ağaç kestiği ağaç üzerine düştü. Kafa travması ve ayağında kırıklar olan Beyaz, Arazi tipi 4x4 ambulans ile olay yerinden alınan ve yaklaşık 150 metre sedye üzerinde taşınarak araç yoluna taşındı. Taşınan hasta 112 acil servis ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alandan çıkarılıp, Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi.

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