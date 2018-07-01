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01 Temmuz 2018 Pazar 17:50

Kestiği ağacın altında kaldı, hayatını kaybetti

Bursa’da kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinin Tahtaköprü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda izinli ağaç kesimi yapmaya giden İbrahim Uslu (42), el motoruyla bir ağacı keserek devirmeye...

Kestiği ağacın altında kaldı, hayatını kaybetti
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Bursa’da kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinin Tahtaköprü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda izinli ağaç kesimi yapmaya giden İbrahim Uslu (42), el motoruyla bir ağacı keserek devirmeye çalıştı. Bir türlü ağacı deviremeyince vazgeçen Uslu, hemen yanındaki ağacı kesmeye başladı. Bir önceki kesmeye çalıştığı ağaç, talihsiz adamın üzerine devrilince Uslu ağacın altında kaldı. Talihsiz adam çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülen ağır yaralı Uslu tedavi altına alındı. İbrahim Uslu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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