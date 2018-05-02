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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:18

Kilise duvarına yazı yazıp kapısına çöp döken şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Kadıköy’de kilisenin duvarına yazı yazarak kapısına çöp döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan Serdar K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilise duvarına yazı yazıp kapısına çöp döken şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
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Kadıköy’de kilisenin duvarına yazı yazarak kapısına çöp döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan Serdar K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi’ndeki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına yazı yazan ve kilise önündeki çöp konteynerlerini kapının önüne getirip içindekileri yere döken şüpheli gözaltına alınmıştı.

Serdar K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

"Çevreden topladığım çöpleri kapısına döktüm"

Şüpheli Serdar K. savcılıktaki sorgusunda, “Ben birkaç gün önce Surp Takavor Ermeni Kilise’nin ön tarafına Mustafa Kemal Atatürk’e ait posteri astım. Yanına da gülleri taktım. Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan 2018 tarihinde hatırlamadığım bir saatte de kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım. Çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm” dedi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliyi adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı. Serdar K., haftada 2 gün karakola giderek imza verecek.
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