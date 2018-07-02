ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:08

Kilis’te 3 kişinin gölette boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kilis’te dün 2’si Suriyeli 3 kişinin Sapkanlı Göleti’nde boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te 3 kişinin gölette boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kilis’te dün 2’si Suriyeli 3 kişinin Sapkanlı Göleti’nde boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Kilis - İslahiye karayolu Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti’ne giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N. (16) ve A.E.A. (14) bir süre sonra çırpınmaya başlamış, M.K. (58) da kız çocuklarını kurtarmak için gölete girmişti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri 3 kişinin cesedini sudan çıkardı. Cenazelerin otopsilerinin yapıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku