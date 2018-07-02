Kilis’te 3 kişinin gölette boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kilis’te dün 2’si Suriyeli 3 kişinin Sapkanlı Göleti’nde boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Kilis - İslahiye karayolu Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti’ne giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N. (16) ve A.E.A. (14) bir süre sonra çırpınmaya başlamış, M.K. (58) da kız çocuklarını kurtarmak için gölete girmişti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri 3 kişinin cesedini sudan çıkardı. Cenazelerin otopsilerinin yapıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.