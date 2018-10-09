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09 Ekim 2018 Salı 11:54

Kilis’te arı sokması nedeniyle ölen kadının alerjisi olduğu ortaya çıktı

Kilis’te arı sokması sonucu ölen kadının Gaziantep’te yapılan otopsisinde arı alerjisi olduğu ortaya çıktı.

Kilis'te arı sokması nedeniyle ölen kadının alerjisi olduğu ortaya çıktı
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Kilis’te arı sokması sonucu ölen kadının Gaziantep’te yapılan otopsisinde arı alerjisi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Kilis’in Elbeyli ilçesi Bahar Çiftliği’nde arı sokması sonucu rahatsızlaşan 45 yaşındaki Nazlı Erdoğan, kaldırıldığı Kilis Devlet hastanesinde yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan otopside kadının arı alerjisi bulunduğu belirlendi.

Otopsinin ardından Nazlı Erdoğan’ın cenazesi, Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Bahar köyünde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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