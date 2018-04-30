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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:22

Kilis’te öğrenci yurdu yakınında korkutan yangın

Kilis’te 750 kişilik KYK yurdu yakınındaki eski lojmanda çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Ekipler, yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.Kilis Nedim Ökmen Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 750 kişilik...

Kilis'te öğrenci yurdu yakınında korkutan yangın
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Kilis’te 750 kişilik KYK yurdu yakınındaki eski lojmanda çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Ekipler, yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.

Kilis Nedim Ökmen Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 750 kişilik KYK yurdu yakınında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha önce lojman olarak kullanılan ve bir süredir boş olduğu öğrenilen tek katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 itfaiye ekibi tarafından 1 saat içerisinde kontrol altına aldı. Ekipler, yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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