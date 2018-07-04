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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:22

Kına dönüşü katliamın sanıkları hakim karşısına çıktı, duruşma sonunda taraflar birbirine girdi

Zonguldak’ta geçen yıl Ağustos ayında kına gecesinden dönenlerin bulunduğu araca pompalı tüfekle yapılan 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı saldırıda 3’ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma bitiminde salonda birbirine giren tarafların kavgası adliye önünde de devam etti. Polis tarafları güçlükle ayırdı.

Kına dönüşü katliamın sanıkları hakim karşısına çıktı, duruşma sonunda taraflar birbirine girdi
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Zonguldak’ta geçen yıl Ağustos ayında kına gecesinden dönenlerin bulunduğu araca pompalı tüfekle yapılan 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı saldırıda 3’ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma bitiminde salonda birbirine giren tarafların kavgası adliye önünde de devam etti. Polis tarafları güçlükle ayırdı.

Edinilen bilgiye göre olay 18 Ağustos 2017 günü Kumtarla köyünde meydana geldi. İddialara göre köy meydanındaki kınaya katılan Şeref Akyüz (39), oğlu Uğur Akyüz (16), kardeşi Soner Akyüz (35) kına sonrası yanlarına komşuları Tolga Köse’yi (19) de alarak 67 SL 348 plakalı otomobille evlerinin yolunu tuttu. Mahalle arasındaki dar yoldan otomobille geçmek isteyen 4 kişi kurulan pusu sonucu mermilerin hedefi oldu. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu jandarma ve 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan Şeref Akyüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyüz’ün vücudunun çeşitli yerlerinde 20’ye yakın kurşun yarası olduğu öğrenildi.

Baba, oğlu ve amca yaşamını yitirdi

Şeref Akyüz’ün aynı otomobilde bulunan 16 yaşındaki oğlu Uğur Akyüz 112 ambulansı ile kaldırıldığı BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Uğur Akyüz’ün aynı otomobilde bulunan amcası Soner Akyüz de yeğeni ile birlikte kaldırıldığı BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan 19 yaşındaki Tolga Köse ise yaralandı. Tarafların aralarında bulunan orman arazisi nedeniyle husumet bulunduğu ve kına gecesi de kavga ettikleri öğrenildi.

Kavga sonrası Erdem A.’nın evinin önünde yapılan saldırı dolayısıyla baba, oğlu ve amcanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Erdem A., ağabeyi Şaban A. Ve yakını Murat A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdem A.’nın annesi G.A. ile akrabaları T.K., İ.P. ve T.P. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakim karşısına çıktılar

’Haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ suçundan 60’ar yıl hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan sanıklar Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanıkların avukatları, keşif yapılmasını ve toplanan delillerle suç vasıflarının değişme ihtimalini gerekçe göstererek, sanıkların tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise tahliye taleplerini reddetti. Keşif için değerlendirmelerde bulunulmasına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşma sonu adliye karıştı

Sanıkların salondan ayrıldığı sırada taraflar birbirine girdi. Görevli polis memurlarının güçlükle ayırdığı taraflar adliye koridorlarında da birbirlerinin üzerine yürüdü. Ölenlerin yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi. Büyüyen kavgaya müdahale eden polis ekipleri taraflardan birini adliyenin dışına çıkarttı. Ancak bir süre daha adliye önünde bekleyen yakınlar, diğer tarafın da güvenlik kontrolüyle adliye dışına çıkartılması üzerine sözlü tartışmalarını sürdürdü.

Ölenlerin yakınları bir süre daha bekledikten sonra adliyeden ayrılırken diğer taraf ise şikayetçi olmak için polis aracıyla polis merkezine götürüldü.
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