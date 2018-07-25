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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:53

Kırıkkale’de silahlı saldırı: 3 ölü

Kırıkkale’de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde kalp krizi geçiren bir kişi de hastanelik oldu.

Kırıkkale'de silahlı saldırı: 3 ölü
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Kırıkkale’de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde kalp krizi geçiren bir kişi de hastanelik oldu.

Olay, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinin Aydınşeyh köyünün Kapaklıözü mevkiindeki nohut tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi tartışması yüzünden silahlı saldırıya uğrayan Eray Sevindim, İsmail Canol ve Lokman Sümbül olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada biçer döver üzerinde bulunan bir kişi de kalp krizi geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaçan şahsın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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