Kırıkkale’de trafik kazaları: 2 yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mehmet Soyuslu idaresinde 38 ZD 167 plakalı rulo kağıt yüklü tır, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 10’uncu kilometresinde virajı alamayarak şarampole...

Kırıkkale’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Soyuslu idaresinde 38 ZD 167 plakalı rulo kağıt yüklü tır, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 10’uncu kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Soyuslu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tırdaki büyük ebatlı kağıt rulolar ise yola savruldu. Rulolar, vinç yardımı ile başka bir tıra yüklendi. Kurtarma çalışması 2 saat sürdü.

Diğer kaza ise Kırıkkale-Ankara karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Salim Akdil yönetimindeki 23 FK 777 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden bir tırı sollamak istediği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt tabelasına çarparak takla atıp devrildi. Kazada sürücü Akdil, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araçtaki sürücüye ait özel eşyalar ve yağ tenekeleri polis ekipleri tarafından polis aracına yüklendi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.