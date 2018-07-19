Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 1 kişi tutuklama

Kırıkkale kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu...

Kırıkkale kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.E. kent merkezine giriş yaptığı sırada yapılan operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Y.E. isimli şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.