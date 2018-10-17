Kırım’da patlama: 10 ölü

Kırım’ın Kerç şehrinde bir okulda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere olayın gaz patlamasından meydana geldiği öğrenildi.

Kırım’ın Kerç şehrinde bir okulda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu kaydedildi.

Kırım’ın Kerç şehrinde bir okulda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu kaydedildi.

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