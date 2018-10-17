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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:43

Kırım’daki patlamada ölü sayısı 18’e çıktı

Kırım’ın doğusundaki Kerç şehrinde bir okulda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e çıktı. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Kırım'daki patlamada ölü sayısı 18'e çıktı
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Kırım’ın doğusundaki Kerç şehrinde bir okulda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e çıktı. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Kırım’ın doğusundaki Kerç şehrinde bir okulda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi. Yetkililer, çok sayıda yaralının olduğunu kaydederken, okuldaki patlamanın tanımlanamayan patlayıcı bir aygıtın patlatılması sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre, patlamanın bir çeşit gaz patlaması olduğunu ileri sürmüştü ancak bir Rus ulusal güvenlik görevlisi, olayın kasıtlı ’terör eylemi’ olduğunu ifade etti. Ulusal Güvenlik Görevlisi Sergei Melikov, patlamanın el yapımı bir cihazla meydana geldiğini dile getirerek, ulusal muhafızların olayın terörist bir eylem olduğu bulgusuna ulaştıklarını bildirdi.

Yetkililer, patlamadaki mağdurların çoğunun teknik okulun öğrencilerinin olduğunu kaydetti. Hayatını kaybedenler ve yaralılar hastanelere kaldırılırken, acil müdahale operasyonu başlatıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 4 askeri uçağın yaralıları hastanelere götürmek için ve askeri hastanelerin de yaralıları kabul etmek için hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan Kırım’da 3 günlük yas ilan edildi.
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