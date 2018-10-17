Kırım’daki saldırı terör bağlantılı değil

Rusya Araştırma Komitesi yetkilileri, Kırım’ın Kerç şehrinde meydana gelen saldırının terör saldırısı olarak değerlendirilmeyeceğini söyledi.

Rusya Araştırma Komitesi yetkilileri, Kırım’ın Kerç şehrindeki teknik okulda 18 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının terör saldırısı olarak değerlendirilmeyeceğini söyledi. Yetkililer, kurbanların yaralarının incelenmesi sonucunda kurşun yaralarından öldüklerinin anlaşıldığını, meydana gelen patlamada kimsenin ölmediğini bildirdi.

Vladislav Roslyakov olarak belirlenen 18 yaşındaki saldırganın okulda okuduğu ve okulun kameralarında elinde bir silah taşırken tespit edildiği bildirildi. Olaydan sonra intihar ettiği düşünülen Roslyakov’un bedeninin kolej binasında bulunduğu belirtildi. Komite yetkilileri, "Araştırmalarımıza göre, bu genç kolejdeki insanları vurduktan sonra intihar ettiğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.