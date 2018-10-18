Kırım’daki saldırıda ölü sayısı 19’a çıktı

Kırım’ın doğusundaki Kerç şehrinde bir teknik okulda dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a çıktı.

Kırım’ın doğusundaki Kerç şehrinde bir okulda dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin yaralandığı olayda elinde silah olan 18 yaşındaki Vladislav Roslyakov isimli bir öğrencinin diğer öğrencileri vurduktan sonra kendini de vurup intihar ettiği bildirildi. Araştırmalara göre, Roslyakov’un elindeki silahı okul kantinin yakınındaki bölgeden ateşlemeye başlayıp odadan odaya geçtiği söyleniyor. Daha sonra ele geçirilen fotoğraflar ise saldırganın ölü bedeninin kütüphanede olduğunu gösteriyor.

Rusya Araştırma Komitesi dün yaptığı açıklamada, Kırım’ın Kerç şehrindeki teknik okulda gerçekleştirilen silahlı saldırının terör saldırısı olarak değerlendirilmeyeceğini söylemişti. Komite, kurbanların yaralarının incelenmesi sonucunda kurşun yaralarından öldüklerinin anlaşıldığını, meydana gelen patlamada kimsenin ölmediğini bildirmişti.

Vladislav Roslyakov olarak belirlenen 18 yaşındaki saldırganın okulda okuduğu ve okulun kameralarında elinde bir silah taşırken tespit edildiği bildirilmiş, olaydan sonra intihar ettiği düşünülen Roslyakov’un bedeninin kolej binasında bulunduğu belirtilmişti. Komite, "Araştırmalarımıza göre, bu gencin kolejdeki insanları vurduktan sonra intihar ettiğine inanıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.