ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 09:37

Kırım’daki saldırıda ölü sayısı 19’a çıktı

Kırım’ın doğusundaki Kerç şehrinde bir teknik okulda dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a çıktı.Kırım’ın doğusundaki Kerç şehrinde bir okulda dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda...

Kırım'daki saldırıda ölü sayısı 19'a çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kırım’ın doğusundaki Kerç şehrinde bir teknik okulda dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a çıktı.

Kırım’ın doğusundaki Kerç şehrinde bir okulda dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin yaralandığı olayda elinde silah olan 18 yaşındaki Vladislav Roslyakov isimli bir öğrencinin diğer öğrencileri vurduktan sonra kendini de vurup intihar ettiği bildirildi. Araştırmalara göre, Roslyakov’un elindeki silahı okul kantinin yakınındaki bölgeden ateşlemeye başlayıp odadan odaya geçtiği söyleniyor. Daha sonra ele geçirilen fotoğraflar ise saldırganın ölü bedeninin kütüphanede olduğunu gösteriyor.

Rusya Araştırma Komitesi dün yaptığı açıklamada, Kırım’ın Kerç şehrindeki teknik okulda gerçekleştirilen silahlı saldırının terör saldırısı olarak değerlendirilmeyeceğini söylemişti. Komite, kurbanların yaralarının incelenmesi sonucunda kurşun yaralarından öldüklerinin anlaşıldığını, meydana gelen patlamada kimsenin ölmediğini bildirmişti.

Vladislav Roslyakov olarak belirlenen 18 yaşındaki saldırganın okulda okuduğu ve okulun kameralarında elinde bir silah taşırken tespit edildiği bildirilmiş, olaydan sonra intihar ettiği düşünülen Roslyakov’un bedeninin kolej binasında bulunduğu belirtilmişti. Komite, "Araştırmalarımıza göre, bu gencin kolejdeki insanları vurduktan sonra intihar ettiğine inanıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku