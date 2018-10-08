Kırklareli’de 9 define avcısı suçüstü yakalandı

Kırklareli’de sit alanı içerisinde kaçak define arayan 9 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Vize ilçesinde 1. derece sit alanı içerisinde kaçak define arayan H.U., T.A., M.C., H.D., Y.K., E.T., T.A., E.S. ve M.B. isimli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde define aramada kullanılan 1 adet kulaklık, 1 adet arama başlığı, 1 adet kürek, 1 adet arama başlığı, 1 adet bağ makası, 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet boşluk bulma cihazı, 1 adet yer kamerası, 1 adet balta, 1 adet fener ve 1 adet kondansatör ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.