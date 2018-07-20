Kırklareli’nde 102 litre bandrolsüz içki ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekipleri 102 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir duyum üzerine E.T. ve Ü.D. isimli şahısların Lüleburgaz’a bağlı Turgutbey köyündeki evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 102 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.