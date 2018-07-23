Kırklareli’nde 5 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde, yasa dışı yollardan Türkiye sınırından yurt dışına çıkma hazırlığındaki 5 kaçak göçmen kaçak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye sınırından Avrupa’ya gitme hazırlığı yapan bir grup tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen 5 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.