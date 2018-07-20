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20 Temmuz 2018 Cuma 10:33

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde gerçekleştiren operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden 2’si tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde gerçekleştiren operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden 2’si tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilen mekanlarda 400 sentetik uyuşturucu hap, 650 gram kubar esrar, 20 kilogram Hint keneviri, çalıntı motosiklet, 4 av tüfeği ile 2 kesici alet ele geçirilirken olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 2’si tutuklanırken, geriye kalan 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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