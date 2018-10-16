Kırşehir’de dolandırdı, Aksaray’da yakalandı

Kırşehir’de kendisini emniyet amiri olarak tanıtan ve bir kişinin 9 bin 500 euro ve 66 bin 500 TL’sini dolandıran şüpheli Aksaray polisinin operasyonuyla yakalandı.Dolandırıcılık olayı Kırşehir’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefonla...

Kırşehir’de kendisini emniyet amiri olarak tanıtan ve bir kişinin 9 bin 500 euro ve 66 bin 500 TL’sini dolandıran şüpheli Aksaray polisinin operasyonuyla yakalandı.

Dolandırıcılık olayı Kırşehir’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefonla aradığı İ.K.’ye kendisini emniyet amiri olarak tanıtan şüpheli, ’Ev telefonun dinlemeye alındı, şahsi bilgilerin bir şebekenin eline geçmiş, bankadaki paralarını korumaya alacağız’ diyerek hemen parasını bankadan çekerek vereceği adrese getirmesini istedi. Bunun üzerine telaşa kapılan İ.K. bankadan çektiği 9 bin 500 euro ve 66 bin 500 TL’yi alarak şüphelinin söylediği yere götürdü. İ.K., ne yapması gerektiğini öğrenmek için Ahi Polis Merkezine gitti. Polise yaşadıklarını anlatan ve dolandırıldığını öğrenen İ.K.’nin şikayeti üzerine Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri paranın bırakıldığı yerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve MOBESE görüntülerini inceledi. Sırt çantalı bir kişinin direkt yanına poşet içinde bırakılan parayı alarak önce otobüs terminaline, ardından otobüsle Aksaray’a gittiğini belirleyen ekip durumu hemen Aksaray emniyetine bildirdi. İhbarın üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Otogar Polisi ile birlikte Adana otobüsüne binerek kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantasında 9 bin 500 Euro ve 66 bin 500 TL para ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alınarak Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli daha sonra Kırşehir’den gelen emniyet yetkililerine teslim edildi.