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01 Temmuz 2018 Pazar 17:36

Kırşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan 37 SA 270 plakalı tır, Kırşehir şehir merkezinde Türbe Kavşağı istikametine çıkmakta olan Kırşehir Belediyesi Su Arıza Birimi’ne ait Murat Karabulut yönetimindeki 40 AR 304 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yan yattı. Kaza nedeniyle Ankara-Kayseri karayolu uzun süre trafiğe kapanırken, yaralanan 2 kişi olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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