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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:26

Kız arkadaşını görmeye geldiği Adana’da kanalda kayboldu

Mersin’den kuzeniyle birlikte Adana’daki sevgilisini görmeye gelen bir kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu.Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp isimli bir kişi kuzeni...

Kız arkadaşını görmeye geldiği Adana'da kanalda kayboldu
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Mersin’den kuzeniyle birlikte Adana’daki sevgilisini görmeye gelen bir kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp isimli bir kişi kuzeni ile birlikte Mersin’den Adana’ya kız arkadaşını görmek için geldi. Eyüp sevgilisini beklerken hava çok sıcak olduğu için kuzeniyle birlikte sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen kuzenlerden Eyüp boğulma tehlikesi atlattı. Kuzeni onu kurtarmak istedi ancak kısa sürede Eyüp suda kayboldu. Bunun üzerine olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler deniz polisine haber verdi. Kanala gelen deniz polisi dalgıç kıyafeti giyerek genci aramak için sulama kanalına girdi. Genci arama çalışmaları devam ederken, Eyüp’ün kuzeni ise polis tarafından ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.
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