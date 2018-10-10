ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:58

Kızıltepe’de demir yüklü tır devrildi: 1 ölü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Kızıltepe istikametine...

Kızıltepe'de demir yüklü tır devrildi: 1 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Kızıltepe istikametine gelen 33 AAT 755 plakalı demir profil yüklü tır, sürücüsü Mehmet Aşula’nın (22) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüsün üzerine devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku