Kızının katiline ulaştıracak ipucunu sosyal medya hesabından paylaştı

Giresun’un Eynesil ilçesinde kızı Rabia Naz Vatan’ın cinayete kurban gittiğini iddia eden ve geçtiğimiz hafta bu duruma dikkat çekmek için miting düzenleyen baba Şaban Vatan, son olarak kızının ölümü ile ilgili öğrendiği şüpheli durumları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde kızı Rabia Naz Vatan’ın cinayete kurban gittiğini iddia eden ve geçtiğimiz hafta bu duruma dikkat çekmek için miting düzenleyen baba Şaban Vatan, son olarak kızının ölümü ile ilgili öğrendiği şüpheli durumları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kızının ölümüyle ilgili soruşturmanın peşinin bırakmayan baba Şaban Vatan, kendi imkanlarıyla yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği şüpheli ve çelişkili ifadeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda kızına çarpan aracın ve sürücünün bir oto yıkamacıda temizlendiğini iddia etti. Oto yıkamacının ilk zamanlarda gizlediği araç ve sürücünün daha sonra kimler olduğunu söylediğini ifade etti.

Kızının cinayete kurban gittiğini ileri süren Baba Şaban Vatan’ın sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu;

“Önce arabayı yıkarken ’yanımda küçük boylu kemençeci vardı’ dedi. O kişi 8. sınıf öğrencisi Cengiz çocuk zamanı dahi hatırlamıyor. Yıkamacının belirttiği önce 13 nisan günü saat 09:00 civarı sonra öğlen civarı ve yanında başka kim vardı diye sordum bir tek o çocuk vardı dedi . Yarım saat sonra tekrar aradım senin yanında ibrahim Somuncu’da varmış dedim. Evet abi vardı dedi ben sorunca belirtmek zorunda kaldı Siyah doblo gizli tanığın belirttiği siyah doblo. Cami aşağı kadar olan araç ve araçları araştırdım. Son 20 güne kadar tek araç vardı. O da Halit Güdük aracı, bakma dahi bakmadım. Halit Abi aracını yıkamaya bırakmaz diye. Son 20 günde Bilgehan Somuncu’nun ustasının aracı olay günü Eynesil’de olduğunu ve son 20 güne kadar Eynesil’e o araç gelmemiş. O kişi 5,5 ay önceki olayı aradığımda direk cevabı ’ben o gün o araçla gelmedim bir hafta Koselli Mahallesinde beyaz aracımla geldim çalıştım’ dedi. Öğrendiğim İbrahim, o ustanın aracının kullanıyormuş. Ben huzura sundum devletimiz bu olayın detaylarına artık inşallah yönelir. 5.5 ay önceki duruma hemen nasıl cevap verdi.”

Kızı Rabia Naz Vatan’ın bir cinayete kurban gittiğini iddia eden ve bu uğurda 6 aydır mücadele eden acılı Baba Şaban Vatan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ”Artık kızımın faillerini bulma noktasına geldik” demişti.

Giresun’un Eynesil ilçesinde yaklaşık 6 ay önce şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, “Kızım eczanede çalışan eşimin yanından ayrılıp eve gitmek üzere yola çıkmış. Sonra ise 17.15 sularında evin önüne ağır yaralı olarak bırakılmış. Bir ayağı bilekten kopmak üzere, bazı yerlerinde de yara ve çizikler var. Yaraları temizlenmiş. Bu durumdan şüphelendim. Polise de durumu anlattım. Kızımı en son C.S.’nin oğlu M.A.S. görmüş. Bize ’Rabia’yı dondurma yiyerek eve doğru yürürken gördüm’ diye beyanda bulundu. Rabia’ya ’Dondurmanı bana ver’ diye takılmış. Kazadan sonra da Rabia’nın üzerinde kereste talaşı, saman gibi şeyler görünce durumdan şüphelendim. Yol güzergâhında terk edilmiş bir ev var. O evin içine girdiğimde ahırda samanların ve talaşların olduğunu gördüm. Belli ki kızıma çarpan otomobil Rabia’yı buraya getirip, kanları temizlemiş. O sırada üzerine yerde bulunan saman ve talaşlar bulaşmış. Ardından oto yıkamacıya gittim. Kendisi bana ’Siyah bir Doblo otomobili yıkadım. Adam telaşlıydı, sürekli sağa sola bakıyordu’ dedi. Tüm bu delilleri, ifadeleri ve şüpheli durumları polise anlattım. Maalesef bir sonuç alamadım. Kendi olanaklarımla güzergâhı gösteren 6 kamera kaydını da götürdüm. Katil veya katillerin bir an önce bulunup ortaya çıkarılmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.