KKTC’de asılı köpekler ile ilgili soruşturma başlatıldı

KKTC’nin Yenierenköy bölgesinde iki köpeğin asılı halde bulunması ve resimlerin sosyal paylaşım sitesinde ortaya çıkması hayvanseverleri ayağa kaldırdı, Yenierenköy Beldesi Başkanı da açıklamalarda bulundu.

KKTC’nin Yenierenköy bölgesinde iki köpeğin asılı halde bulunması ve resimlerin sosyal paylaşım sitesinde ortaya çıkması hayvanseverleri ayağa kaldırdı, Yenierenköy Beldesi Başkanı da açıklamalarda bulundu.

KKTC’nin İskele ilçesine bağlı Yenierenköy beldesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından iple boğazından iki köpeğin görüntüleri kan dondurdu. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüye vatandaşlar tepki gösterirken Yenierenköy Belde Başkanı Emrah Yeşilırmak faillerin en yakın sürede yakalanarak cezalandırılmasını isterken köpeklere çip takılması ve kimliklerinin oluşturulması gerektiğini belirtti. Asılan köpeklerde çip olmadığını açıklayan Belde Başkanı, köpeklere işkence edenlerin tespit edileceğini açıkladı. Yeşilırmak belediye olarak da araştırma yaptıklarını konun polise intikal ettiğini söyledi.

Öte yandan KKTC polisinden İHA’ya verilen bilgide köpeklerin Yenierenköy bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından asılı olduğu konusunda sosyal paylaşım sitelerinde çıkan fotoğrafların doğru olduğunu konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını asılı köpeklerden birini bulduklarını öteki asılı köpeğe ulaşılmadığını belirtti.