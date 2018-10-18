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18 Ekim 2018 Perşembe 10:53

KKTC’de ikinci tecavüz şoku infial oluşturdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Lapta beldesinde yaşanan tecavüz olayı infial oluşturdu.

KKTC'de ikinci tecavüz şoku infial oluşturdu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Lapta beldesinde yaşanan tecavüz olayı infial oluşturdu.

KKTC Alayköy’de 2 yıldır öz kızına tecavüz eden sapık babayla sarsılırken, dün akşam polise yansıyan diğer bir tecavüz iddiası toplumda infial oluşturdu. Dün akşam Lapta Polis Karakoluna giden K.Y. (17), babası K.Y. ve dayısı A.Y.’nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. 17 yaşındaki çocuk, dayısının küçük yaştan beri kendisine tecavüz ettiğini, geçen yıldan beridir de babasının taciz ve tecavüze başladığını aktardı. K.Y’nin ifadeleri üzerine polis, baba K.Y. ile dayı A.Y.’yi gözaltına aldı. Zanlıların bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacağı öğrenildi.
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