KKTC’de sanal bahis operasyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatan kişilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

KKTC polisi, internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yönelik operasyon düzenledi. KKTC Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bankalar üzerindeki para hareketlerinde yapılan takiplerde Buse Ö.’nun 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ilgili bankaya ait 3 adet POS cihazından toplam 96 farklı kişiye ait karttan 340 işlem karşılığı toplamda 358 bin 199 TL tutarında nakit çekimi yaptığını tespit etti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Polisin zanlılar Serdar B. ve Volkan Ö.’nün evlerinde yaptığı aramada 7 farklı kişiye ait 36 adet banka hesap cüzdanı ve 7 adet internet bankacılığı için 7 sim kart, 2 cep telefonu, bankalara ait dekontlar bulundu. Yunus Y. ve Mehmet Fatih Y. adlı zanlıların ofislerinde yapılan aramada ise ’’Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet’’ internet kumar siteleri ile bağlantılı olarak 181 adet kredi ve bankamatik kartı, internet bankacılığında kullanılan 17 adet cep telefonu, 50 adet sim kart, 4 adet laptop, 10 adet POS cihazı, araçlarında yapılan aramada ise 30 bin TL bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında Lefkoşa Kaza Mahkemesinin 2 gün tutukluluk kararı verdiği aktarılırken, olayla ilgili 3 kişi de aranıyor.