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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:44

KKTC’de yangında 400 dönüm yandı

KKTC’de sabah saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın sonucu 400 dönümlük arazi içinde bulunan ağaçlar yandı.

KKTC'de yangında 400 dönüm yandı
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KKTC’de sabah saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın sonucu 400 dönümlük arazi içinde bulunan ağaçlar yandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alayköy belediyesi sınırları içinde bu sabah saatlerinde çöplükte çıktığı tahmin edilen yangın ormanlık alana sıçradı. Bu sabah saat 10.45 sıralarında, Alayköy’ün batı kısmında bulunan çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten başlayan ve kısa sürede ormanlık alana yayılan yangın, kontrol altına alındı. Çıkan yangında 400 dönümlük arazi içinde bulunan ağaçlar yandı.

KKTC polisi açıklamasında, çıkan yangın sonucu yaklaşık 400 dönümlük alan içerisinde bulunan çöplük alan, maki bitki örtüsü ile ormanlık alanda bulunan çam, akasya gibi ağaçlar yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma personeliyle çevre belediyelere ait su tankerleri ve askeri personel müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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