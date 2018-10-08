Kocaeli Barosu’nda avukata bıçaklı saldırı

Kocaeli Barosu’nda kimliği belirlenemeyen bir şahıs, ofisinde darp ettiği icra avukatı Hüseyin Fener’i bıçakladı. Yaralanan avukat kendini savunmak için defalarca havaya ateş edince şahıs olay yerinden kaçtı.

Kocaeli Barosu’nda kimliği belirlenemeyen bir şahıs, ofisinde darp ettiği icra avukatı Hüseyin Fener’i bıçakladı. Yaralanan avukat kendini savunmak için defalarca havaya ateş edince şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Barosu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, icra avukatı Hüseyin Fener’in ofisine gelen bir şahıs Fener ile tartışmaya başladı. Daha sonra iddialara göre şahıs Avukat Fener’i cebinden çıkarttığı bıçakla kolundan bıçakladı. Fener şahsın kendisini bıçaklaması üzerine dışarı kaçtı. Dışarı çıkan Fener, kendini savunmak için tabancasıyla defalarca havaya ateş etti. Şahıs ise koşarak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fener, İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Avukat Hüseyin Fener’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.