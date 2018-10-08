ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:56

Kocaeli Barosu’nda avukata bıçaklı saldırı

Kocaeli Barosu’nda kimliği belirlenemeyen bir şahıs, ofisinde darp ettiği icra avukatı Hüseyin Fener’i bıçakladı. Yaralanan avukat kendini savunmak için defalarca havaya ateş edince şahıs olay yerinden kaçtı.

Kocaeli Barosu'nda avukata bıçaklı saldırı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli Barosu’nda kimliği belirlenemeyen bir şahıs, ofisinde darp ettiği icra avukatı Hüseyin Fener’i bıçakladı. Yaralanan avukat kendini savunmak için defalarca havaya ateş edince şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Barosu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, icra avukatı Hüseyin Fener’in ofisine gelen bir şahıs Fener ile tartışmaya başladı. Daha sonra iddialara göre şahıs Avukat Fener’i cebinden çıkarttığı bıçakla kolundan bıçakladı. Fener şahsın kendisini bıçaklaması üzerine dışarı kaçtı. Dışarı çıkan Fener, kendini savunmak için tabancasıyla defalarca havaya ateş etti. Şahıs ise koşarak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fener, İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Avukat Hüseyin Fener’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku