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09 Ekim 2018 Salı 17:07

Kocaeli merkezli 5 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5’i aktif görevde olmak üzere toplam 14 asker gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 5 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5’i aktif görevde olmak üzere toplam 14 asker gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ bağlantısı olduğu belirlenen askerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Muğla’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 5’i aktif görevde olmak üzere toplam 14 asker yakalanarak gözaltına alındı.
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