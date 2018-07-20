Kocaeli merkezli kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliğince, 12 ilde akaryakıt kaçakçılığı yapan 30 kişi için 20 Temmuz’da gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 8 aydır yürütülmekte olan planlı çalışma sonucunda Bursa, Afyonkarahisar, Manisa, Burdur’da 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis ekipleri 26 kişiyi ise yakalama çalışmalarına devam ediyor.