ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:54

Kocaeli’de 25 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli’de son bir haftada jandarma ve polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 25 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de 25 kilo esrar ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli’de son bir haftada jandarma ve polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 25 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerinin ortaklığında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 kilo 350 gram eroin, 25 kilo 49 gram esrar, 3 bin 758 kök Hint keneviri, 292 adet ecstasy hap ve 22 gram bonzai ele geçirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku