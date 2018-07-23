Kocaeli’de 25 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli’de son bir haftada jandarma ve polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 25 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli’de son bir haftada jandarma ve polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 25 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaeli’de jandarma ve polis ekiplerinin ortaklığında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 kilo 350 gram eroin, 25 kilo 49 gram esrar, 3 bin 758 kök Hint keneviri, 292 adet ecstasy hap ve 22 gram bonzai ele geçirildi.