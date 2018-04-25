ASAYİŞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:23

Kocaeli’de aranan 44 şahıs gözaltına alındı

Ülke genelinde eş zamanlı olarak aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaların Kocaeli ayağında 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde çeşitli...

Kocaeli'de aranan 44 şahıs gözaltına alındı
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Ülke genelinde eş zamanlı olarak aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaların Kocaeli ayağında 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun Kocaeli ayağında Asayiş Şube, Özel Harekat , Çevik Kuvvet Şube, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü’ne bağlı 1000 ekip ve 323 personelle 22 Nisan Pazar günü operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar doğrultusunda, mala karşı işlenen suçlar, adam öldürme, yağma, uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık, dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin İzmit’teki evinde bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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