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24 Nisan 2018 Salı 20:59

Kocaeli’de arızalanan otomobil kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde arızalanarak yol ortasında kalan otomobile arkadan hızla gelen otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

Kocaeli'de arızalanan otomobil kazaya sebep oldu: 1 yaralı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde arızalanarak yol ortasında kalan otomobile arkadan hızla gelen otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan U. idaresindeki 36 SA 121 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda arızalanarak durdu. O sırada hızla aynı istikametten gelen Erdal Y. kontrolündeki 34 SY 7846 plakalı otomobil, duramayarak yolda kalan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Erdal Y. kontrolündeki otomobil içerisinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk dildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolun bir bölümü kapanırken, kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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