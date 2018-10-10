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10 Ekim 2018 Çarşamba 20:28

Kocaeli’de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli’de özel aparatlarla girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Kocaeli’ye gelen ve kayıtlarda aranması bulunan...

Kocaeli'de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı
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Kocaeli’de özel aparatlarla girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Kocaeli’ye gelen ve kayıtlarda aranması bulunan bir araba tespit edildi. Aracın takip edilmesinin ardından araçtaki şahısların Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bulunan boş evlere girerek hırsızlık yapmaya çalıştığı fark edildi. Durum üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısları fiziki takibe aldı. Fiziki ve teknik takibin sonucunda TEM otoyolu Körfez mevkisinde düzenlenen operasyonla araç içerisinde bulunan 1’i erkek ve 6 kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemelerde şahısların, akrabalık ilişkileri bulunan E.S. (32), Y.G. (23), Y.S. (28), Ö.B. (17), Ş.G. (33), D.B. (21) ve R.S. (28) olduğu belirlendi. Şahısların aracında ve üstlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet kapı açma aparatı, 3 altın kolye ve 10 çift küpe ele geçirildi. Ayrıca şahısların soyacakları evleri rastgele seçtiği, içeride birinin olup olmadığını öğrenmek için zili çaldığı belirtildi. Kapının dilini kendi yaptıkları özel aparatla düşüren hırsızların, evden çıkarken her yeri topladığı da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.S.’nin 15 evden hırsızlık kaydı, Y.G.’nin 14 evden hırsızlık kaydı, Y.S.’nin 18 evden hırsızlık kaydı ile Ö.B.’nin 7 suç kaydı, Ş.G.’nin 25 suç kaydı, R.S.’nin 11 suç kaydı ve D.B.’nin 23 evden hırsızlık ve farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette hakim karşısına çıkartılan şahısların adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.
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