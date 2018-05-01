Kocaeli’de huzur uygulaması: 11 gözaltı

Kocaeli’de 770 polisin katılımı ile il genelinde tüm gün boyunca yapılan huzur uygulamasında 2’si yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı...

Kocaeli’de 770 polisin katılımı ile il genelinde tüm gün boyunca yapılan huzur uygulamasında 2’si yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” Kocaeli’de 54 ekip, 770 polis ve 1 detektör köpeğin katılımı ile gün boyunca şehrin farklı noktalarında gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde okul çevreleri, park, bahçeler, internet ve elektronik oyun salonlarında yapılan uygulamalar, 15.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezlerinde devam etti. Uygulamalar, 21.00-23.00 saatleri arasında üniversite çevreleri saatleri üniversite çevreleri umuma açık yerlerde ve parklardaki kontrollerle son buldu.

Gün boyunca devam eden uygulamalarda toplamda 4 bin 474 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 7 kişinin yoklama kaçağı, 1 kişinin adam yaralamadan, 1kişinim silahla tehdit suçundan arandığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda farklı suçlardan aranan toplamda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 2 Afganistan vatandaşı da yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne götürüldü.

Polis ekipleri, bir yandan vatandaşların kimlik kontrolünü sürdürürken diğer yandan da kontrollere trafikte devam edildi. Uygulama kapsamında polis ekipleri tarafından 528 araç durdurularak kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 37 araç sürücüsüne toplam 17 bin 281 TL idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

İş yerlerinde sürdürülen uygulamalar kapsamında da 279 iş yerinde arama ve kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde 4 İnternet kafe ve oyun salonuna ders saatinde küçük yaşta çocuk bulundurmaktan, 1 İnternet kafeye kullanıcıların kontrolü için zorunlu olan filtre programı bulunmamasından, 2 iş yerine iş yeri açma ve çalıştırma Ruhsatı bulunmadığından, 3 iş yerine çalışanların kimlik bildirimini yapmamasından dolayı haklarında işlem yapıldı.

Öte yandan, yapılan aramalar sırasında yapılan üst araması yapılan bir şahısın üzerinden faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.